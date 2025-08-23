Apps
Sábado, 23 agosto 2025
23 de agosto de 2025
FENTANILO MORTAL

Declaró García Furfaro y no pidió que lo liberen

El dueño de HLB Pharma dijo que está dispuesto a permanecer detenido si eso ayuda a que se investigue a fondo. Insistió en que hubo un sabotaje.

El dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, declaró durante cuatro horas en el marco de la investigación de cerca de un centenar de muertes provocadas por la administración de fentanilo contaminado, y llamativamente no pidió ser excarcelado, aunque negó tener responsabilidad en lo ocurrido.

García Furfaro quedó imputado en la causa y fue detenido, al igual que sus hermanos y su madre, socios en el laboratorio en el que se elaboraron las ampollas de fentanilo que resultaron contaminadas por bacterias de efecto potencialmente letal. La madre del empresario fue excarcelada ayer, pero permanece con prisión domiciliaria.

En su declaración ante el juez de la causa, Ernesto Kreplak, pidió que sus familiares sean liberados, pero dijo que está dispuesto a permanecer detenido si eso ayuda a investigar el caso a fondo. “Estoy acá para que me corten la cabeza”, dijo.

El dueño de HLB Pharma dijo que no hubo negligencia en la manipulación del fentanilo en el laboratorio sino que se trató de un “sabotaje”. Y volvió a apuntar contra su exsocio, Andrés Quinteros.
 

