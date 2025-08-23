Volver | La Tecla Nacionales 23 de agosto de 2025 FENTANILO MORTAL

Declaró García Furfaro y no pidió que lo liberen

El dueño de HLB Pharma dijo que está dispuesto a permanecer detenido si eso ayuda a que se investigue a fondo. Insistió en que hubo un sabotaje.

