23 de agosto de 2025
TENSIONES
Aerolíneas Argentinas denunció al gremio de controladores aéreos
Según indicaron desde la compañía de bandera, al menos dos de esos vuelos tenían todos sus pasajeros embarcados, mientras que otros habían iniciado el traslado de la terminal al avión, con sus equipajes despachados.
Aerolíneas Argentinas denunció este viernes ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el sindicato de controladores aéreos impidió la salida de nueve vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera del cronograma de protestas.
“Esta última acción perjudicó a más de 800 personas, en total, el paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos”, expresaron en un comunicado.
Desde Aerolíneas Argentinas informaron que en los vuelos de cabotajes y regionales tuvieron 44 cancelaciones (lo que afectó a 4550 pasajeros) y 59 demorados (6000 pasajeros).
Este sábado 23 de agosto no se verán afectados los vuelos. La medida de fuerza de los controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales se reanudará este domingo 24 a las 13 horas.
Cómo siguen las medidas de fuerza:
-Domingo 24 de agosto: se realizarán paros escalonados de 13 a 16 y de 19 a 22.
-Martes 26 de agosto: las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.
-Jueves 28 de agosto: la protesta se realizará entre las 13 y 16. Luego, de 19 a 22.
-Sábado 30 de agosto: las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.