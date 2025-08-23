Milei volvió a atacar al Congreso: “Les resulta divertido votar estupideces”
Acompañado por su hermana Karina, el Presidente viajó a Rosario, donde pronunció un discurso encendido en el que criticó las últimas normas aprobadas en Diputados y el Senado. No habló del escándalo de la ANDIS; sí apuntó contra los “orcos” y “kukas”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, pronunció ayer un encendido discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que evitó hablar del escándalo por el supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y atacó al Congreso tras la reversión de su veto a la declaración de la emergencia en el área y la aprobación de otros proyectos rechazados por él y su gobierno.
“Les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal. Si total, después lo paga otro salame de acá a dos años”, dijo Milei, refiriéndose a los diputados y senadores nacionales.
Lo hizo en ocasión del 141º aniversario de la Bolsa rosarina, en un acto que encabezó y en el que lo acompañó su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, señalada en el caso de las presuntas coimas.
De ese escándalo Milei no habló. Sí se hizo un tiempo para atacar a los “orcos” y “kukas” que, en su visión, están detrás de la suba de las tasas, un factor que preocupa a muchos analistas económicos.
“Enfrente están los orcos, los kukas. Por eso sube la tasa de interés”, dijo el mandatario. De todas maneras afirmó: “La tasa de caución no es la tasa relevante para la economía. Las tasas relevantes son las que son más largas y tampoco subieron tanto. Frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte”.
Por eso, vaticinó que tras los comicios de octubre podría haber un desplome de las tasas de interés.