23 de agosto de 2025

Milei volvió a atacar al Congreso: “Les resulta divertido votar estupideces”

Acompañado por su hermana Karina, el Presidente viajó a Rosario, donde pronunció un discurso encendido en el que criticó las últimas normas aprobadas en Diputados y el Senado. No habló del escándalo de la ANDIS; sí apuntó contra los “orcos” y “kukas”.

