Apps
Viernes, 22 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
22 de agosto de 2025
OPERATIVO

Ya despliegan las urnas para la elección de septiembre

La Junta Electoral coordina el traslado del material que se utilizará en los comicios provinciales, desde el Polo Electoral platense hacia los 135 distritos bonaerenses.

Ya despliegan las urnas para la elección de septiembre
Compartir

La Junta Electoral bonaerense informó que ya se desarrolla “la labor de despliegue de urnas y material electoral a través de camiones del Correo Argentino que parten del Polo Electoral de La Plata hacia cada uno de los distritos del territorio provincial”.

“En esta etapa, el despliegue del material es vital a fin de llevar adelante una elección que mantenga la confianza pública en la integridad de los procesos electorales y que otorgue un servicio de calidad a los votantes”, precisó el organismo.

Los comicios en los que se elegirán diputados y senadores provinciales, concenales y consejeros escolares se realizarán desdoblados de las elecciones nacionales de octubre, en las que se votarán diputados y senadores nacionales.

“Custodiados por patrulleros de la Policía de la Provincia, un promedio de ocho camiones por día trasladan estos insumos, en una tarea en la que trabajan en forma conjunta personal de la Junta Electoral Provincial y del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones y el Ministerio de Gobierno provincial”, informó la Junta.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ALIVIO

La Provincia sale al auxilio de las pymes

Con una serie de medidas, como la eliminación de saldos fiscales a favor y la optimización de su devolución, el gobierno bonaerense busca reducir la carga fiscal para que las empresas puedan tener más capital de trabajo disponible.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Escándalo ANDIS: detuvieron a Spagnuolo y se multiplican los allanamientos

Encuesta en CABA marca amplia ventaja en la carrera legislativa

Tras el reclamo, llegó la confirmación: Fuerza Patria tendrá boleta en Morón

Cristina Kirchner devolvió la gentileza y se despachó contra Milei y su hermana

Virginia Gallardo cruzó a José Mayans luego de ser criticada por su candidatura política

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET