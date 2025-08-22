22 de agosto de 2025
OPERATIVO
Ya despliegan las urnas para la elección de septiembre
La Junta Electoral coordina el traslado del material que se utilizará en los comicios provinciales, desde el Polo Electoral platense hacia los 135 distritos bonaerenses.
La Junta Electoral bonaerense informó que ya se desarrolla “la labor de despliegue de urnas y material electoral a través de camiones del Correo Argentino que parten del Polo Electoral de La Plata hacia cada uno de los distritos del territorio provincial”.
“En esta etapa, el despliegue del material es vital a fin de llevar adelante una elección que mantenga la confianza pública en la integridad de los procesos electorales y que otorgue un servicio de calidad a los votantes”, precisó el organismo.
Los comicios en los que se elegirán diputados y senadores provinciales, concenales y consejeros escolares se realizarán desdoblados de las elecciones nacionales de octubre, en las que se votarán diputados y senadores nacionales.
“Custodiados por patrulleros de la Policía de la Provincia, un promedio de ocho camiones por día trasladan estos insumos, en una tarea en la que trabajan en forma conjunta personal de la Junta Electoral Provincial y del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones y el Ministerio de Gobierno provincial”, informó la Junta.