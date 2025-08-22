22 de agosto de 2025
BOOMERANG
Vuelve la hija pródiga: una diputada que se había ido con Zago retorna a LLA
La cordobesa Cecilia Ibáñez, que había abandonado el bloque oficialista junto a Oscar Zago, ahora se reincorporó a la bancada mileísta, que gana un miembro luego de perder tres hace sólo dos días.
Luego de perder tres miembros, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados acaba de recuperar uno, con la vuelta de la cordobesa Cecilia Ibáñez, que había abandonado la bancada oficialista para irse a la del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), liderada por Oscar Zago.
La reincorporación de Ibáñez reduce parcialmente el impacto de la ruptura que tuvo lugar anteayer, cuando los diputados Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González abandonaron el bloque de LLA para conformar otro llamado Coherencia, junto a Lourdes Arrieta, que también había desertado del espacio violeta para formar una bancada unipersonal.
El bloque del MID se conformó en abril de 2024, cuando Zago, que había sido corrido de la presidencia del de LLA, decidió romper, llevándose consigo a Ibáñez y a Eduardo Falcone.
Ahora, la cordobesa decidió volver con sus excompañeros mileístas.