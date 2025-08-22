22 de agosto de 2025
Murió Antonio Toledo, fundador de la cadena de supermercados
El empresario tenía 89 años y fue pionero en la implementación del código de barras en Sudamérica. Fundó la cadena Toledo, que hoy cuenta con 40 sucursales y más de 2.000 empleados. La política marplatense lo despide.
Antonio Toledo, fundador de la cadena de supermercados que lleva su apellido, murió a los 89 años. La noticia fue confirmada por la empresa, aunque no trascendieron las causas del deceso.
Toledo había llegado a Mar del Plata en la década del 50 desde el pueblo de Igea, en España. Tras 15 años dedicado al comercio de carnes, frutas y verduras, abrió el primer supermercado en Avenida Colón 1554.
Actualmente, la cadena cuenta con 40 sucursales entre hipermercados y supermercados, con presencia en Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Necochea y Balcarce. También dispone de cuatro industrias propias: aves, cerdos, chacinados y panificados, que abastecen tanto a sus locales como al mercado nacional e internacional.
La empresa emplea a más de 2.000 personas y posee una línea de productos alimenticios propia que incluye enlatados, papas fritas y, próximamente, sopas, mermeladas y aderezos.
Antonio Toledo fue el primero en Sudamérica en implementar el sistema de código de barras en los productos comercializados, un avance tecnológico que marcó un hito en la historia del consumo masivo en la región.
Repercusiones en la política marplatense