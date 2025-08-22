Volver | La Tecla Nacionales 22 de agosto de 2025 PRESUNTAS COIMAS

Escándalo ANDIS: detuvieron a Spagnuolo y se multiplican los allanamientos

La Justicia federal allanó la sede del organismo y detuvo al ex titular del organismo y a Emmanuel Kovalivker en una investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos, vinculada a la Droguería Suizo Argentina. Se secuestraron documentos, dispositivos y 266.000 dólares, mientras se indaga un esquema de sobornos que salpica a funcionarios cercanos al presidente Milei.

