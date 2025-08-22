22 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Igual que en 2001, hay récord de listas presentadas para las elecciones nacionales
Con la inclusión de dos partidos, habrá 18 listas habilitadas para competir en las elecciones para diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Una por una, todas las nóminas oficializadas
Tras el cierre de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, quedaron confirmados todas las alianzas y partidos políticos que quedaron habilitados para competir por lugares en la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Buenos Aires. El dato llamativo es que se igualó el récord de listas presentadas, algo que no se veía desde el año 2001.
Con la inclusión del Partido Liber.Ar y el Partido Demócrata Progresista, la Boleta Única Papel (BUP), que también se inaugura para esta elección, habrá 18 listas oficializadas que buscarán un lugar en la cámara baja del Congreso de la Nación. De acuerdo al dato que aportó Lisandro Sabanés, solo en el año 2001 hubo la misma cantidad de listas habilitadas.
La excepción se dio en 2021, pero durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tenían como principales competidores a Victoria Tolosa Paz y a Diego Santilli. En dicha contienda hubo 25 listas distintas, pero en las generales el número disminuyó considerablemente.
Las últimas listas que oficializaron desde la justicia electoral son las del Partido Liber.Ar, con María Fernando Tokumoto Eyler en el primer lugar, además del Partido Demócrata Progresista, que lleva como primer candidato a Alberto San Martín. Con las últimas inclusiones, son 18 las listas habilitadas para competir, 8 de ellas son alianzas y las restantes diez correspondientes a partidos políticos.
Entre las alianzas figuran Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Provincias Unidas, Frente de Izquierda Unidad, Nuevos Aires, Unión Federal, Unión Liberal y Potencia. Por su parte, los partidos políticos que se presentarán en soledad son: Coalición Cívica, Nuevo Más, Partido Demócrata Progresista, Frente Patriota, Partido Libertario, Proyecto Sur, Nuevo Buenos Aires, Valores Republicanos, Liber.Ar y Propuesta Federal.
A continuación, todas las listas oficializadas para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre:
Fuerza Patria: 1. Jorge Taiana / 2. Jimena López / 3. Juan Grabois / 4. Vanesa Siley / 5. Sergio Palazzo
La Libertad Avanza: 1. José Luis Espert / 2. Karen Reichardt / 3. Diego Santilli / 4. Gladys Humenuk / 5. Sebastián Pareja
Provincias Unidas: 1. Florencio Randazzo / 2. Margarita Stolbizer / 3. Emilio Monzó / 4. Danya Tavela / 5. Alfredo Lazzaretti
Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 1. Nicolás Del Caño / 2. Romina Del Plá / 3. Juan Carlos Giordano / 4. Mónica Schlotthauer / 5. Alejandro Bodart
Unión Federal: 1. Fernando Gray / 2. María Guazzaroni / 3. José Antonio Ibarra / 4. Analía Pérez / 5. Federico Martelli
Movimiento Avanzada Socialista: 1. Manuela Castañeira / 2. Juan Cruz Ramat / 3. María Paz Álvarez / 4. Lucas Correa / 5. Soledad Yapura
Coalición Cívica: 1. Juan Manuel López / 2. Elsa Llenderrozas / 3. Lisandro Hourcade / 4. Maricel Etchecoin / 5. Matías Yofe
Unión Liberal: 1. Roberto Cachanosky / 2. Griselda Romariz / 3. Hugo Bontempo / 4. Patricia Heltner / 5. Alejandro Mansilla
Potencia: 1. María Eugenia Talerico / 2. Ricardo Alpert / 3. María De Hagen / 4. Fernando Mascetti / 5. Flavia Acuña
Frente Patriota Federal: 1. Alberto Samid / 2. María Cristina Dip / 3. Alejandro Biondini / 4. Marisa Scarafia / 5. Martín Iodko
Proyecto Sur: 1. Ricardo Alfonsín / 2. Lilia Cassese / 3. Gustavo López / 4. Marina Sburlatti / 5. Hugo Maltempo
Nuevos Aires: 1. Sixto Cristiani / 2. Cata Achilli / 3. Leandro Nievas / 4. Milagros Alfonso / 5. Cristian Ruiz
Liber.Ar: 1. María Fernanda Tokumoto Eyler / 2. Leonardo Mollard / 3. Mónica Paz / 4. Fernando Bovero / 5. Mariana Ledesma
Partido Demócrata Progresista: 1. Alberto San Martín / 2. Mirta Coronel / 3. Fernando Agnese / 4. Nayla Sosa / 5. José Lamas
Partido Libertario: 1. Juan Carlos Blumberg / 2. Abigail Mercado / 3. Lucas Gazzotti / 4. Ana Giacari / 5. Juan José Cervetto
Partido Nuevo Buenos Aires: 1. Santiago Cuneo / 2. Mara Ordoñez / 3. Larry de Clay / 4. Ximena Rijel / 5. Ramón Garces
Valores Republicanos: 1. Carina Ivascov / 2. Jorge Oliver / 3. María Rosa Vaquel / 4. Ricardo Santillán / 5. Flavia Padulo
Propuesta Federal para el Cambio: 1. Fernando Burlando / 2. Fabiana Martín / 3. Fabián Amendola / 4. Silvia Petroff / 5. Fernando Ferrer