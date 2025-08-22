Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de agosto de 2025 UNO POR UNO

Cómo votaron los senadores bonaerenses la ley que blinda los presupuestos universitarios

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones el Senado aprobó una ley que blinda el financiamiento de las universidades públicas mediante actualizaciones bimestrales y ajustes salariales que seguirán el índice de inflación. Con el anuncio de un posible veto por parte del Ejecutivo, el futuro del proyecto aún está abierto.

