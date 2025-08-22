Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de agosto de 2025 BOLETíN OFICIAL

Provincia aceita el engranaje electoral y formaliza los convenios con universidades para capacitación

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, formalizó mediante el decreto 1912 la aprobación de convenios de colaboración con universidades nacionales y provinciales para la capacitación de las autoridades de mesa que participarán en las elecciones provinciales y municipales del 7 de septiembre y en las nacionales del 26 de octubre.

