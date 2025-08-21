Abad, por las universidades públicas: “No defraudemos a la sociedad otra vez”
El senador radical reclamó la aprobación del proyecto de financiamiento universitario.
El senador Maximiliano Abad (UCR) advirtió hoy sobre la gravedad de la situación que atraviesan las universidades nacionales y reclamó la aprobación del marco legal para su financiamiento.
“El tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas son un clásico argentino de las últimas décadas. Hoy volvemos a retroceder en lugar de avanzar”, dijo Abad durante el debate, en el Senado de la Nación, del proyecto que ya fue aprobado en Diputados y que el gobierno de Javier Milei rechaza por su costo fiscal.
“Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”, subrayó el legislador.
Abad apuntó también contra la falta de un presupuesto nacional (ya que Milei viene gobernando sin contar con esa herramienta, por decisión propia) y afirmó que “gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula ni GPS: se avanza a la deriva, sin rumbo claro”.
Abad recordó que la inversión de la Nación en sus universidades cayó un 22% en 2024 y que se proyecta una baja adicional del 8,8% para 2025. También alertó sobre la paralización de las obras de infraestructura. Y destacó que el proyecto en debate dispone una recomposición tanto de los salarios como de los gastos de funcionamiento, y una actualización de las partidas para investigación y extensión.
“El aumento del 7,5% y los bonos anunciados por el gobierno nacional para la segunda parte del año son, a todas luces, insuficientes. Los salarios subieron 111% en el último año y medio, mientras la inflación superó el 146%”, señaló el senador.
Abad también se permitió regañar a sus pares por el nivel de algunas intervenciones: “Este es el Senado de la Nación. Representamos a las provincias argentinas. Dejemos de lado las chicanas y hablemos claro. La sociedad nos está reclamando más de lo que hoy estamos dando. No la defraudemos otra vez”, exhrtó.