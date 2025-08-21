21 de agosto de 2025
AL LÍMITE
La lista de Fuerza Patria no figura en tres distritos y crece la tensión
Con principal foco de conflicto en Morón, el peronismo no tiene lista oficializada en tres distritos para las elecciones de septiembre. En algunos casos, sigue la tensión por la judicialización
Siguen los problemas para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, luego del caótico cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre. Si bien la mayoría de las listas locales están en óptimas condiciones para competir, hay tres distritos donde la lista del peronismo no está oficializada por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, cuando faltan tan solo 17 días para el desarrollo de los comicios.
Los distritos bonaerenses donde la lista peronista no está oficializada son Morón, San Nicolás y Rojas. El conflicto más latente se da en el distrito gobernado por Lucas Ghi, donde el justicialismo estuvo a punto de ir dividido en la elección. Pese a que Fuerza Patria no está oficializada, la justicia dio lugar a una medida cautelar presentada por los propios candidatos para solicitarle a la Junta Electoral que oficialice la lista de unidad.
Sin embargo, el sabbatelismo tiene preparada su boleta corta y esa si tiene el visto bueno de la Junta. Desde Nuevo Encuentro aseguran que “aún no está oficializada la lista de Fuerza Patria Morón. A pesar de que la Justicia ordenó a la Junta Electoral hacerlo”.
Desde ese sector insisten en que se oficialice la lista de unidad, pero también prepararon un esquema “para que Fuerza Patria tenga representación local a través de la lista de Fuerza Morón”, con Martín Sabbatella a la cabeza.
Otro distrito importante en el cual el peronismo no tiene su lista oficializada es San Nicolás. En un caso similar al de Morón, la nómina que lleva a Cecilia Comerio como candidata a primera concejala el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de San Nicolás había requerido a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que oficialice la lista de Fuerza Patria, pese a que fue presentada fuera de término.
Sin embargo, todavía no aparece oficializada en la web de la Junta Electoral bonaerense y crece la incertidumbre sobre cómo será el desenlace de esta historia. San Nicolás hace años que es un territorio hostil para el peronismo en materia electoral, pero con la llegada del espacio Hechos, comandado por los Passaglia, este territorio pasa a ser clave debido al escenario de tercios que se aproxima en la Segunda sección electoral.
El tercer distrito en cuestión es Rojas, también perteneciente a la Segunda sección electoral y gobernado por el intendente de la UCR Román Bouvier. Allí tampoco aparece oficializada la lista de Fuerza Patria y se encienden las alarmas para conocer el desenlace de esta historia. Desde el peronismo rojense le comentaron a La Tecla que “la junta no autorizó y se espera alguna decisión”. Sin embargo, mostró su malestar porque “los días pasan” y cada vez falta menos para el desarrollo de la elección.
Desde la Junta electoral bonaerense le comentaron a este medio que habrá una definición “inminente” sobre todos los casos nombrados y las listas que continúan judicializadas, como las de Morón y Zárate.
Algunos distritos que resolvieron sus conflictos y tienen las listas oficializadas son Adolfo Alsina, Exaltación de la Cruz, Hurlingham, San Antonio de Areco, San Pedro, Tandil y Tres de Febrero.