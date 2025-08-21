Volver | La Tecla Nacionales 21 de agosto de 2025 EN PIE DE GUERRA

Nuevo revés legislativo para Milei: el Senado le volteó varios decretos y va por más

La Cámara alta refrendó lo decidido en Diputados y dejó sin efecto la disolución de Vialidad Nacional, la reforma del INTI y el INTA y otras medidas del Ejecutivo. Ahora debate el financiamiento de las universidades.

