Buenos Aires 21 de agosto de 2025

Violencia en Avellaneda: la Provincia apuntó a Conmebol y a la dirigencia de Independiente

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió el operativo desplegado por la policía. Asimismo, aseguró que habían pedido la suspensión del partido, pero los organizadores no dieron lugar.

