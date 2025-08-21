Volver | La Tecla Nacionales 21 de agosto de 2025 MEDIA SANCION

Diputados aprobó el cambio del huso horario en el país: cuál sería el impacto

La iniciativa, impulsada por Julio Cobos, busca alinear el horario oficial con la luz solar para ahorrar energía y mejorar la calidad de vida. Ahora pasa al Senado. El cambio implicará atrasar los relojes una hora,

