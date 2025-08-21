Volver | La Tecla Municipios 21 de agosto de 2025 VILLA GESELL

Hotel Dubrovnik: la causa da un giro y apuntan a aclarar los “distintos niveles de responsabilidad”

La causa judicial por el colapso del Hotel Dubrovnik, ocurrido en octubre de 2024, que se llevo la vida de nueve personas, dio un nuevo giro tras la difusión de un informe pericial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La abogada que lleva la causa destacó la necesidad de determinar “distintos niveles de responsabilidad” en el ámbito civil.

