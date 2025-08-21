Volver | La Tecla Nacionales 21 de agosto de 2025 UNO POR UNO

Quiénes son los 11 detenidos en la causa del fentanilo contaminado

Luego de que se dieran a conocer el resultado de las pericias a historias clínicas de pacientes que fallecieron, los cuales confirman que la mayoría sufrió complicaciones en su salud tras la inoculación del opioide adulterado, se ordenaron los allanamientos con detenciones de los responsables.

