21 de agosto de 2025
UNO POR UNO
Quiénes son los 11 detenidos en la causa del fentanilo contaminado
Luego de que se dieran a conocer el resultado de las pericias a historias clínicas de pacientes que fallecieron, los cuales confirman que la mayoría sufrió complicaciones en su salud tras la inoculación del opioide adulterado, se ordenaron los allanamientos con detenciones de los responsables.
El juez Ernesto Kreplak ordenó los arrestos y 10 allanamientos a los responsables del fentanilo contaminado que provocó serias complicaciones de la salud en pacientes, y en algunos casos, la muerte.
Ariel Fernando García, dueño de ambos laboratorios, es un reconocido empresario ligado a la política y al kirchnerismo que supo tener poder en gobiernos anteriores. Tanto él como su familia tienen varias empresas.
En ese marco, durante años se los vinculó con diversas causas ligadas a la efedrina y el narcotráfico. Este miércoles, García fue procesado por contrabando.
Sus hermanos Diego y Damián García, llevaban junto con Ariel el control de las actividades de los laboratorios, a su vez de tener varias empresas en su poder.
Su madre Nilda Furfaro, es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma trajo al país el fentanilo en polvo, que luego se lo entregó a su hijo Ariel para que la convierta en líquido, el cual es enviado a las provincias en ampollas.
El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, también es uno de los apuntados por el juez, motivo por el cual solicitó su arresto de manera inmediata.
Al mismo tiempo, los Directores Técnicos del laboratorio Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, son otros de los acusados por la adulteración del fentanilo. José Antonio Maiorano, técnico de HBL Pharma, también fue encontrado responsable.
Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.