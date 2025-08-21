Volver | La Tecla Nacionales 21 de agosto de 2025 IMAGENES SENSIBLES

Extrema violencia en Independiente – Universidad de Chile: golpes, destrozos y cancelación del partido

El encuentro se vio empañado por los incidentes provocados por los fanáticos. Según consignó la transmisión de DSports, los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles.

