Extrema violencia en Independiente – Universidad de Chile: golpes, destrozos y cancelación del partido
El encuentro se vio empañado por los incidentes provocados por los fanáticos. Según consignó la transmisión de DSports, los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles.
Compartir
El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda se vio opacado por los incidentes provocados por la parcialidad visitante, que luego derivaron en una cacería de la barra disidente del Rojo a los trasandinos que quedaban en el sector.
En ese marco, se vivieron una de las batallas más brutales que se hayan visto en los últimos años en una cancha de fútbol, que hasta el momento habría dejado 10 heridos (algunos de gravedad) y más de 300 detenidos.
La voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones, pero los violentos seguidores de la U no solo no se marcharon, sino que empezaron a tirar más objetos -piedras, palos, pis, caca, un inodoro entero y hasta una bomba de estruendo-que llegaron a herir a hinchas de Independiente, que intentaron huir del sector.
Ante la continuidad de las agresiones, la demora y la inacción, las plateas de Independiente empezaron a 'apurar' a su propia barra. "Andá a buscarlos, la p... que te parió" y "La barra tiene miedo", cantaban.
Dado la gravedad de la situación, los jugadores abandonaron la cancha de juego. La barra de Independiente asaltó la popular visitante, golpeó a mansalva a los pocos chilenos que quedaban, algunos fueron apuñalados y uno, acorralado, se tiró (o lo tiraron) al vacío.
En principio, según informaron fuentes oficiales, esta cacería dejó diez heridos, algunos -extraoficialmente- muy graves. En ese momento ingresó la Policía y finalmente las peleas terminaron en una feroz represión.
El comunicado de la Conmebol
La entidad, dada la gravedad de los hechos, emitió un comunicado: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.
"Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", cerraron.