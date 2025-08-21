Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de agosto de 2025 EL ESCANER DE DESCONFIADOS

El Colorado Allan: de la persecución sindical al manejo de una caja millonaria en el RENAR

Juan Pablo Allan, ex senador del PRO y actual candidato de La Libertad Avanza al Concejo Deliberante de La Plata, combina experiencia política con controversias. Su rol en la ANMaC, los vínculos con negocios estatales y la denuncia por la "Gestapo macrista", lo ubican en el centro de la polémica

