Buenos Aires 21 de agosto de 2025

Pymes en alerta máxima: denuncian cierres masivos y despidos

Más de 120 empresarios del conurbano advirtieron ante la Provincia que la recesión, la apertura de importaciones y el derrumbe del consumo están dejando a la industria al borde del colapso. Desde diciembre, ya cerraron más de 15.500 empresas y se perdieron 220.000 empleos.

