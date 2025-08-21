21 de agosto de 2025
NACIONALES
En medio del escándalo, el Gobierno removió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad
Diego Spagnuolo fue desplazado en medio de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. El Ministerio de Salud intervendrá el organismo para garantizar su funcionamiento en plena disputa política.
El Presidente de la Nación ha tomado la decisión de remover de su cargo al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en respuesta a los recientes hechos de público conocimiento y ante lo que el Gobierno considera una utilización política por parte de la oposición en el contexto de un año electoral. La medida, de carácter preventivo, busca resguardar la estabilidad y el correcto desempeño de la institución.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, será el encargado de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. En las próximas horas, se espera que anuncie el nombre del interventor designado para liderar el organismo durante este período de transición. La intervención tiene como objetivo principal garantizar la continuidad de las funciones de la Agencia y asegurar que las políticas destinadas a las personas con discapacidad se implementen de manera efectiva.
La remoción de Spagnuolo se da en un momento de alta sensibilidad política, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Desde el Gobierno, se argumenta que la decisión responde a la necesidad de proteger el funcionamiento de la Agencia frente a posibles manipulaciones electorales. Por su parte, sectores opositores han señalado que esta medida podría estar motivada por intereses políticos internos.
El Ministerio de Salud ha informado que en los próximos días se brindarán más detalles sobre las acciones a seguir y el alcance de la intervención. Mientras tanto, se espera que la Agencia Nacional de Discapacidad continúe operando con normalidad bajo la supervisión del interventor designado, con el compromiso de mantener el foco en las necesidades de las personas con discapacidad.