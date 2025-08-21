Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de agosto de 2025 NACIONALES

En medio del escándalo, el Gobierno removió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spagnuolo fue desplazado en medio de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. El Ministerio de Salud intervendrá el organismo para garantizar su funcionamiento en plena disputa política.

