Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2025

Fentanilo mortal: ordenan detener al dueño del laboratorio

El juez Kreplak dispuso el arresto de Ariel García Furfaro en la causa en la que se investigan las casi cien muertes contabilizadas oficialmente. Otros dos hombres ya fueron detenidos.

Compartir