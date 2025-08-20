Fentanilo mortal: ordenan detener al dueño del laboratorio
El juez Kreplak dispuso el arresto de Ariel García Furfaro en la causa en la que se investigan las casi cien muertes contabilizadas oficialmente. Otros dos hombres ya fueron detenidos.
El juez federal Ernesto Kreplak, que lleva adelante la causa por las casi cien muertes provocadas por la administración de fentanilo contaminado, ordenó hoy la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, donde se elaboraron las 50.000 ampollas de la sustancia que resultaron invadidas por bacterias peligrosas.
Kreplak dispuso esta noche el arresto del propietario del laboratorio por su presunta responsabilidad en el caso. Un peritaje determinó que en al menos doce casos, el fentanilo habría tenido un “nexo concausal” con la muerte de los respectivos pacientes.
García Furfaro había lanzado la hipótesis de un sabotaje, pero testimonios recogidos en la causa apuntan a irregularidades sistémicas en el manejo del fentanilo dentro del laboratorio.
Horas antes de que se librara la orden de arresto, García Furfaro había sido procesado en una causa diferente, por otro juez, a raíz de cinco maniobras de presunta importación ilegal de medicamentos desde China en 2022.
También ordenó detener al presidente del laboratorio Ramallo, Horacio Tallarico; a su director suplente, Rodolfo Labrusciano, y a accionistas y autoridades del mismo.
En un operativo que incluyó diez allanamientos, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional detuvieron la madre de García Furfaro, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma), y a los hermanos del dueño del laboratorio, Diego y Damián.