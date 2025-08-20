Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2025 NO HUBO DOS TERCIOS

Diputados: la oposición no logró quebrar el veto de Milei al aumento a jubilados

Después de declinar el veto a la emergencia en discapacidad, La Cámara baja no hizo lo mismo con la iniciativa para aumentar los haberes de los trabajadores pasivos. Hubo 160 votos para mantener el aumento y 83 para sostener el veto.

