Renunció un candidato libertario que había sido denunciado por presunto acoso

En el distrito de la Primera hubo revuelo en La Libertad Avanza por la denuncia penal contra un candidato a concejal por presunto acoso sexual. El mismo rápidamente presentó la renuncia

