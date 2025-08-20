20 de agosto de 2025
EN ESCOBAR
Renunció un candidato libertario que había sido denunciado por presunto acoso
En el distrito de la Primera hubo revuelo en La Libertad Avanza por la denuncia penal contra un candidato a concejal por presunto acoso sexual. El mismo rápidamente presentó la renuncia
En Escobar hubo un sacudón político por la denuncia contra Sergio Roberto Álvarez, candidato a concejal de La Libertad Avanza, quien fue imputado por presunto acoso sexual contra una menor de edad de 14 años. Tras conocerse la denuncia, el propio candidato presentó la renuncia a la candidatura.
El excandidato a concejal, que también es asesor del bloque libertario en el Concejo, integraba la lista de La Libertad Avanza en Escobar que tiene como primer postulante a Eduardo Luis Gianfrancesco. El mismo fue acusado de "acoso sexual de una menor de edad a través de medios digitales con el objetivo de obtener material sexual o lograr encuentros personales".
Las fuerzas policiales especializadas en cibrecrimen realizaron un allanamiento en su domicilio, que está ubicado en la localidad de Maquinista Savio.
Tras conocerse el fallo, el propio concejal presentó la renuncia a la candidatura para las próximas elecciones del 7 de septiembre. El propio espacio libertario de Escobar redactó un comunicado para informar el hecho: “Desde el espacio de La Libertad Avanza – Escobar, informamos a la comunidad que Sergio Álvarez ha decidido presentar su renuncia a la candidatura a concejal por motivos estrictamente personales”.
Desde La Libertad Avanza de Escobar respetaron “plenamente esta decisión, entendiendo que responde a lo mejor para su presente y su futuro. Reconocemos el compromiso, la entrega y el trabajo sostenido que Sergio ha brindado en todo este tiempo, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro proyecto político”.
A su vez, añadieron: “La Libertad Avanza continuará adelante con el mismo ímpetu y convicción, llevando a cada vecino nuestras propuestas y reafirmando el compromiso de construir un Escobar con más libertad, menos impuestos y más trabajo”.
“Agradecemos a Sergio por el recorrido compartido y le deseamos el mayor de los éxitos en los caminos que decida emprender”, cerró el comunicado.