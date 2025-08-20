Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2025 ESCANER DE LOS CANDIDATOS

Archanco: dos décadas en el Estado, un club en la mira y aspiraciones de alto vuelo

Juan Ariel Archanco es actualmente diputado por la Octava y busca repetir de la mano de Fuerza Patria. Viene de la línea interna de La Cámpora y preside el PJ platense. Quedó envuelto en un escándalo y fue denunciado ante la Justicia por intentar apropiarse de manera irregular del Club Abastense Argentino

