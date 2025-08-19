Volver | La Tecla Municipios 19 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Cristina Bogarin: “Nosotros vamos livianitos y podemos sentarnos a hablar con cualquiera”

La candidata a concejal de General Pueyrredón de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros resaltó que apoyará cualquier proyecto que sea “bueno”, venga del sector que venga, y que aspira a demostrarles a los vecinos de Mar del Plata que “no todos los políticos son iguales”.

