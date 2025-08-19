19 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Cristina Bogarin: “Nosotros vamos livianitos y podemos sentarnos a hablar con cualquiera”
La candidata a concejal de General Pueyrredón de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros resaltó que apoyará cualquier proyecto que sea “bueno”, venga del sector que venga, y que aspira a demostrarles a los vecinos de Mar del Plata que “no todos los políticos son iguales”.
“Nosotros vamos livianitos. No tenemos ninguna mochila. Podemos sentarnos a hablar con cualquiera”, afirma Cristina Bogarin, primera candidata a concejal de General Pueyrredón por el frente Es con Vos, Es con Nosotros. Habla en plural en referencia a la lista que encabeza, en la que destaca la presencia mayoritaria de profesionales no venidos de la política, que ya estaban “conectados con la comunidad” pero ahora decidieron participar en política buscando demostrarles a los vecinos que “no todos los políticos son iguales”.
“La gente está disociada de la política” y cansada del “toma y daca” que resulta cotidiano en las negociaciones políticas, argumentó Bogarin en diálogo con La Tecla. Por eso, destacó la ventaja de la lista de Es con Vos... de estar integrada por personas que no llevan a cuestas la “mochila” de la pertenencia partidaria.
“Vamos a pelearla con honestidad. No vamos a transar. No más toma y daca. Queremos hablar con la gente y trabajar para la gente”, dijo Bogarin. Y aseguró que el hecho de ir “livianos” al Concejo Deliberante marplatense les permitirá dialogar con todos los sectores.
“Podemos sentarnos a hablar con cualquiera. Todo proyecto que sea bueno y que sea para salir adelante lo vamos a apoyar, venga de quien venga”, dijo la candidata.
Entre los temas prioritarios para atender en Mar del Plata y el resto del distrito mencionó la inseguridad, la falta de vivienda y los problemas de infraestructura.
“Acá están robando todo el día. La ciudad no está bien, está muy abandonada, con sectores muy necesitados. Hay barrios que no tienen agua potable. No se puede vivir más así”, expresó.