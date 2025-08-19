Nuevo round entre Bullrich y Alonso por la delincuencia juvenil

DISTANCIADOS
Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2025
Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias… pic.twitter.com/7lOjjlUoCo
Bullrich mentirosa e irresponsable.— Javier Alonso (@JaviAlonsook) August 19, 2025
Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves.
Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia…