19 de agosto de 2025
INSEGURIDAD Y CAMPAÑA

Nuevo round entre Bullrich y Alonso por la delincuencia juvenil

La titular de Seguridad Nacional dijo que en la provincia un adolescente puede “matar y después irse a dormir como si nada”. El ministro bonaerense volvió a tratarla de “mentirosa e irresponsable”.

Nuevo round entre Bullrich y Alonso por la delincuencia juvenil
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, volvieron a cruzarse en las redes luego de que la funcionaria del gobierno de Javier Milei acusara a la Provincia de proteger a los delincuentes, tras lo cual el funcionario bonaerense la trató (una vez más) de “mentirosa e irresponsable”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bullrich hizo referencia a la noticia de la detención de dos menores acusados de haber matado a una mujer en La Matanza, y comentó: “En la provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”.

Se trata de dos adolescentes de 17 años que eran buscados por participar del homicidio de una mujer junto a otro joven de 19 años, que ya estaba detenido. “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada”, escribió Bullrich. “Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”

“El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”, continuó la ministra. Y agregó una dura coda: “Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof. Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kirchnerismo Nunca Más.”
 

Alonso recogió el guante y le respondió también en duros términos. “Bullrich mentirosa e irresponsable”, arrancó, sin anestesia, aunque hay que decir que en otras ocasiones ya había acusado a la ministra de mentir respecto de la inseguridad en territorio bonaerense y las cifras de delitos.

“Primero, honrar la verdad: en la provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”, precisó Alonso. “Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires.”

“Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”, continuó el ministro provincial, en referencia a la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, que toma la consigna de la lucha por los derechos humanos en los años posteriores a la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.

“Por último, si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese –si es que todavía es ministra– de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, concluyó Alonso. Ocurre que, además de encabezar la cartera de Seguridad Nacional, Bullrich también encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del frente La Libertad Avanza (LLA).
 
 

