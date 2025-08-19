19 de agosto de 2025
DISTANCIADOS
Interna de la UCR: dos senadores rompieron y formaron el bloque Somos Buenos Aires
Tras un cierre de listas complicado para el radicalismo bonaerense, dos legisladores conformaron un nuevo bloque con la misma denominación que tendrá el frente que competirá en las elecciones
El radicalismo bonaerense vive momentos complicados y de suma tensión interna. Hubo dispersión de dirigentes en todas las listas que competirán tanto en septiembre como en octubre. Sobre todo en las elecciones nacionales, donde la UCR bonaerense no se sumó a Provincias Unidas porque llevaban como cabeza de lista a Florencio Randazzo.
Ahora, la tensión se mudó a la legislatura bonaerense. Dos senadores de peso en el radicalismo rompieron con el bloque UCR – Cambio Federal y conformaron un nuevo espacio denominado Somos Buenos Aires, mismo nombre del frente que competirá en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Quienes se alejaron del bloque radical son Agustín Máspoli y Alejandro Celillo. Ambos presentaron una carta a la presidencia de la Cámara para confirmar la ruptura con el bloque y la conformación de UCR-Somos Buenos Aires. Todavía no hay confirmaciones sobre si esta ruptura también se dará en Diputados.
Esta situación se da debido a la fuerte interna dentro del espacio boina blanca. Días atrás, un grupo de legisladores radicales conducidos por Ariel Bordaisco había presentado una carta solicitando un cambio en la presidencia del bloque, para que el propio marplatense sea quien presida el espacio. Sin embargo, la misma no tenía validez porque debía estar firmada por la totalidad de la bancada, pero solo tenía seis firmas.
Los mismos legisladores de la UCR-Cambio Federal le habían comunicado al por entonces titular de la bancada, Agustín Máspoli, que no se sentían cómodos con la conducción del espacio y la ruptura estaba al caer. Finalmente Máspoli y Celillo se alejaron y presentaron su propio espacio.
Con esta nueva modificación, el bloque UCR-Cambio Federal queda con Ariel Bordaisco como presidente y lo acompañan Nerina Neumann, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Flavia Delmonte y Marcelo Daletto. Mientras que Somos Buenos Aires solamente tiene dos legisladores.
De esta manera, con la conformación del bloque UCR-Somos Buenos Aires, la Cámara Alta quedó conformada de la siguiente manera: Unión por la Patria (21 senadores), PRO (9), UCR + Cambio Federal (6), La Libertad Avanza (4), Unión y Libertad (3), UCR – Somos Buenos Aires (2)y Derecha Popular (1).