Buenos Aires 19 de agosto de 2025

Interna de la UCR: dos senadores rompieron y formaron el bloque Somos Buenos Aires

Tras un cierre de listas complicado para el radicalismo bonaerense, dos legisladores conformaron un nuevo bloque con la misma denominación que tendrá el frente que competirá en las elecciones

