EL CONGRESO, “PRIMERA PARADA”
Espert blanqueó que quiere ser gobernador
El diputado nacional, que busca renovar su banca en octubre, dijo que en realidad esta candidatura es el “primer paso” para postularse en 2027 como sucesor de Kicillof.
El diputado nacional José Luis Espert, que encabeza la lista de candidatos del frente La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones de octubre, en las que seguramente renovará su banca por otros cuatro años, dijo que en realidad esa candidatura es sólo el “primer paso” para postularse a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027.
De esa manera, Espert admitió que su intención es ocupar la banca por dos años como “primera parada” para una candidatura a gobernador en los comicios generales del ’27.
Se adelantó así a las aspiraciones ya expresadas por otro integrante de la lista, Diego Santilli, quien ya buscó, sin éxito, acceder al sillón de Dardo Rocha, y que está en tercer lugar en la nómina que lidera Espert. Y también a las aún no enunciadas de otro candidato posible, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que es el primer candidato a senador provincial de LLA por la primera sección electoral bonaerense.
“Lo veo como el primer paso para destronar al kirchnerismo en 2027. Mi intención es gobernar la provincia de Buenos Aires y eso requiere una primera parada en 2025”, dijo el diputado en una entrevista.
“Entendemos que al kirchnerismo hay que sacarlo de la provincia definitivamente en 2027, pero hay que empezar este año. Hay que polarizar porque kirchnerismo significa miseria”, dijo Espert, para explicar la estrategia del frente libertario de poner el foco en el kirchnerismo como origen de los males bonaerenses, utilizando incluso la frase “Nunca Más”, apropiada de la lucha por los derechos humanos y la denuncia de los crímentes de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.