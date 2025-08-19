Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2025 EL CONGRESO, “PRIMERA PARADA”

Espert blanqueó que quiere ser gobernador

El diputado nacional, que busca renovar su banca en octubre, dijo que en realidad esta candidatura es el “primer paso” para postularse en 2027 como sucesor de Kicillof.

