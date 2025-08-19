Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2025 CIERRE DE LISTAS

De la Legislatura al Congreso: diputados y senadores que buscan dar el salto en octubre

Algunos legisladores bonaerenses quieren escalar en su carrera política y se candidatearon para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos con chances de entrar, otros deben realizar una buena elección para lograrlo

Compartir