19 de agosto de 2025

Cómo funciona BA Cripto, el programa que habilita el pago de impuestos con monedas digitales

Desde ahora, los vecinos podrán abonar impuestos y trámites con activos digitales, como Bitcoin, Ethereum o stablecoins, directamente desde cualquier billetera virtual.

