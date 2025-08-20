20 de agosto de 2025
INFORME
Milei no cumple: la economía sigue estancada y el Gobierno generó déficit fiscal
La administración nacional cerró julio con cuentas en rojo, pese a un leve repunte de ingresos. La actividad no repunta y la preocupación crece.
Pese al discurso oficial, los números de julio confirman que la economía no arranca. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno de Javier Milei cerró el mes con un déficit fiscal de $168.000 millones en moneda constante, aun cuando los ingresos mostraron una leve mejora interanual. El superávit primario creció, pero no alcanzó para revertir el rojo en las cuentas públicas.
El análisis de la ejecución presupuestaria base caja revela que los ingresos crecieron 2,8% interanual en términos reales. Sin embargo, el gasto primario bajó apenas 1,3% y el gasto en intereses cayó 7%. El superávit primario mejoró, pero no alcanzó para evitar el déficit fiscal.
En julio de 2024, el resultado financiero había sido más negativo: $820.700 millones. Un año después, si bien el rojo fue menor, no logró revertirse completamente. El superávit primario creció 41% interanual, pero el gasto en intereses volvió a presionar sobre las cuentas públicas.
De enero a julio, los números no acompañan al discurso oficial. Los ingresos totales bajaron 1% real interanual, mientras que el gasto primario subió 3,6%, revirtiendo la tendencia mostrada en julio. El ajuste parece perder ritmo.
Este movimiento generó una caída del 25% en el superávit primario acumulado respecto al mismo período del año anterior. En términos reales, pasó de $13,4 billones en 2024 a $10,1 billones en 2025, calculado en pesos constantes de julio.
Aunque los pagos de intereses bajaron 30% interanual, el superávit fiscal acumulado también se redujo. De $3,5 billones en 2024 se pasó a $3,1 billones en lo que va del año. Las cifras muestran que el plan económico de Milei no logra encaminarse.