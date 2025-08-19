19 de agosto de 2025
CUENTA REGRESIVA
Crisis en San Lorenzo: piden la quiebra por una deuda millonaria
En medio de la polémica institucional y la reaparición de Marcelo Moretti en la sede de avenida La Plata, la Justicia intimó al club a pagar el dinero al fondo suizo AIS Group.
En las últimas horas trascendió que el fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif le exigió el pago de u$s5,3 millones al Ciclón que tiene apenas cinco días hábiles para responder si podrá cancelar el monto.
La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a saldar la deuda millonaria.
En el caso de que San Lorenzo no cancele la deuda total, la Justicia procederá a declarar la quiebra del club. Si bien vienen atravesando problemas económicos, el expediente 148/2025 marca un antes y un después en su situación financiera.
En los próximos días, la dirigencia del Cuervo tendrá que responder cómo afrontará el pasivo de manera urgente para evitar el colapso económico. No obstante, hasta el día viernes inclusive el club tiene tiempo para pagar el dinero adeudado.
Vale aclarar que una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales. Pese a la fuerte advertencia del juez de Cámara, el club apelará a la decisión.
Por otra parte, esta mañana, Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia, se presentó acompañado de un escribano para resolver “cuestiones legales” y su ingreso fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.
Su aparición, inesperada para los empleados, reavivó los rumores sobre su posible regreso, pese a que todavía está bajo investigación por presuntas coimas en el fichaje de un juvenil.
Finalmente, aunque el fondo y el club habían alcanzado previamente un acuerdo con un plan de pagos para saldar la deuda, el incumplimiento por parte de San Lorenzo reactivó nuevamente el pedido de quiebra.