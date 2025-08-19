Volver | La Tecla Nacionales 19 de agosto de 2025 CUENTA REGRESIVA

Crisis en San Lorenzo: piden la quiebra por una deuda millonaria

En medio de la polémica institucional y la reaparición de Marcelo Moretti en la sede de avenida La Plata, la Justicia intimó al club a pagar el dinero al fondo suizo AIS Group.

