Apps
Lunes, 18 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
18 de agosto de 2025
GESTIÓN

Marinucci fustigó a Milei por ir “contra los derechos” de los discapacitados

El ministro entregó pases multimodales en dos distritos del conurbano. Entregó pases multimodales, dijo que “viajar es un derecho” y abogó por “garantizar lo que falta sin destruir lo que ya tenemos”.

Marinucci fustigó a Milei por ir “contra los derechos” de los discapacitados
Compartir

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, dijo hoy que el gobierno de Javier Milei “va en contra de los derechos de las personas con discapacidad” y abogó por “garantizar lo que falta sin destruir lo que ya tenemos”.

Marinucci hizo estas apreciaciones durante una jornada en la que entregó pases multimodales a personas discapacitadas y transplantadas en los distritos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a sus respectivos intendentes, Federico Otermín y Fernando Gray.

“Venimos con un derecho que les corresponde a los ciudadanos y que lo garantiza la Provincia de Buenos Aires. Viajar es un derecho. En su momento era una política pública nacional, pero el gobierno de Javier Milei va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros estamos convencidos de garantizar lo que falta resolver, pero sin destruir lo que ya tenemos”, enfatizó Marinucci.

De la actividad participaron también la diputada provincial massista Ayelén Rasquetti; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijóo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol, la directora provincial Sibila Botti, y concejales y funcionarios locales.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DIJO BASTA

Guerra total con Milei por la obra pública: Kicillof busca el apoyo de la Legislatura

El Gobernador dijo que, ante la falta de respuesta del gobierno nacional, buscará autorización de la Legislatura para utilizar “otros instrumentos” que le permitan realizar los trabajos. “El Presidente nos mintió a todos los bonaerenses”, dijo Katopodis.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La lista completa de Unión Federal, el espacio que lleva como candidato a Fernando Gray

Roscas, portazos y nuevos agrupamientos: lo que dejó el cierre de listas nacionales

Potencia oficializó su lista de candidatos para la provincia de Buenos Aires

Nuevos Aires oficializa su lista de candidatos a diputados por la provincia

Una por una, todas las listas de diputados nacionales que competirán en octubre

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET