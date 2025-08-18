18 de agosto de 2025
GESTIÓN
Marinucci fustigó a Milei por ir “contra los derechos” de los discapacitados
El ministro entregó pases multimodales en dos distritos del conurbano. Entregó pases multimodales, dijo que “viajar es un derecho” y abogó por “garantizar lo que falta sin destruir lo que ya tenemos”.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, dijo hoy que el gobierno de Javier Milei “va en contra de los derechos de las personas con discapacidad” y abogó por “garantizar lo que falta sin destruir lo que ya tenemos”.
Marinucci hizo estas apreciaciones durante una jornada en la que entregó pases multimodales a personas discapacitadas y transplantadas en los distritos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a sus respectivos intendentes, Federico Otermín y Fernando Gray.
“Venimos con un derecho que les corresponde a los ciudadanos y que lo garantiza la Provincia de Buenos Aires. Viajar es un derecho. En su momento era una política pública nacional, pero el gobierno de Javier Milei va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros estamos convencidos de garantizar lo que falta resolver, pero sin destruir lo que ya tenemos”, enfatizó Marinucci.
De la actividad participaron también la diputada provincial massista Ayelén Rasquetti; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijóo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol, la directora provincial Sibila Botti, y concejales y funcionarios locales.