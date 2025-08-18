Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2025 GESTIÓN

Marinucci fustigó a Milei por ir “contra los derechos” de los discapacitados

El ministro entregó pases multimodales en dos distritos del conurbano. Entregó pases multimodales, dijo que “viajar es un derecho” y abogó por “garantizar lo que falta sin destruir lo que ya tenemos”.

