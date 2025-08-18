18 de agosto de 2025
ENCUENTROS
Junto a Pareja, el PRO bonaerense se reunió y piensa en la campaña
Encabezados por Cristian Ritondo, candidatos, legisladores e intendentes del partido amarillo mantuvieron un encuentro en CABA en vísperas a la presentación de Milei en Junín
Tras el cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos, Cristian Ritondo, en su rol de presidente partidario, nucleó a dirigentes del espacio que creó Mauricio Macri para continuar diagramando la campaña electoral tanto para las elecciones provinciales como nacionales.
El encuentro entre dirigentes se da en vísperas a la presentación de Javier Milei en Junín, donde presentará a sus candidatos a diputados nacionales. Es una movida similar a la que se realizó en La Plata el pasado jueves, donde el propio presidente acompañó a los ocho cabezas de listas para las elecciones seccionales del próximo 7 de septiembre.
Previo al encuentro con los dirigentes del PRO, hubo un cónclave entre el propio Ritondo, junto a Sebastián Pareja y Santiago Caputo para diagramar las recorridas de campaña que se vienen en La Libertad Avanza. Luego el presidente del PRO bonaerense convocó a su par libertario para participar del encuentro con los amarillos en la sede partidaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cónclave comenzó cerca de las 19 y entre las principales figuras se encontraban los tres dirigentes del PRO que tienen su lugar en la lista de diputados nacionales: Diego Santilli (tercero); Alejandro Finocchiaro (noveno) y Florencia de Sensi (décimo segunda). Los únicos que no estuvieron en el encuentro son los jefes comunales que no aceptaron el acuerdo con los libertarios.
La visita de Milei a Junín no es casual. El distrito gobernado por Pablo Petrecca es uno de los más importantes de la Cuarta sección, donde La Libertad Avanza no pudo cerrar acuerdos y todo indica que habrá un escenario de tercios en dicha elección. Por eso los libertarios quieren pisar fuerte en el municipio con un acto de magnitudes similares al de La Plata.
Pablo Petrecca (Junín) fue uno de los intendentes PRO que no avaló el acuerdo con La Libertad Avanza y aterrizó en Somos Buenos Aires. Otra dirigente de la región que no se sumó fue la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile. Ellos se suman a Santiago Passaglia (San Nicolás) y Javier Martínez (Pergamino) quienes conformaron el espacio Hechos, con fuerte presencia en la Segunda sección.
En el primer encuentro de esta mañana quedaron confirmadas una serie de recorridas por el interior bonaerense. Una de ellas será en Pergamino, donde Diego Santilli acompañará a Natalia Blanco en una recorrida. Cabe recordar que Blanco es candidata a diputada por la Segunda sección electoral de la provincia.
A su vez, también habrá recorridas por la costa de la mano de Guillermo Montenegro, que ocupará una banca en el senado bonaerense luego del 10 de diciembre. Sin embargo, el plato fuerte sigue siendo la presentación de Javier Milei en Junín, donde presentará a los candidatos a diputados nacionales y contará con la presencia de los postulantes para la Legislatura bonaerense, incluidos los que integran las listas provinciales pero que tienen pocas chances de ocupar un escaño.