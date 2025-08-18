Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2025 ENCUENTROS

Junto a Pareja, el PRO bonaerense se reunió y piensa en la campaña

Encabezados por Cristian Ritondo, candidatos, legisladores e intendentes del partido amarillo mantuvieron un encuentro en CABA en vísperas a la presentación de Milei en Junín

