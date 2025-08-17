17 de agosto de 2025
LEGISLATIVAS
La queja de Mayra Mendoza a la Junta Electoral y el mensaje sobre la conducción política
La Intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial confirmó que desistió del pedido para que realicen cambios en la boleta. Asimismo, lanzó: "Nunca me voy a dejar llevar por el protagonismo mediocre y el individualismo".
La intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial por la Tercera Sección, Mayra Mendoza, aseguró que desistió del pedido que hicieron a la Junta Electoral para que agreguen una tercera figura en la boleta. Además, envió un mensaje hacia el interior del peronismo en el marco de las tensiones existentes.
"Con la presidenta del PJ nacional proscripta y con prisión domiciliaria, debieron conformarse las listas seccionales bonaerenses para una elección que, por primera vez en la historia, se desdobla de las nacionales", dijo.
Entonces, relató: "Así fue como el 19 de julio pasado decidí ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, siendo intendenta de #Quilmes, ciudad que gobernamos desde 2019, luego de haber alcanzado el 49,82% (181.625 votos) en las elecciones ejecutivas municipales y que tras demostrar nuestro proyecto de gestión y trabajo, fuimos reelectas en 2023 con más del 51% (184.225 votos), logrando una diferencia de 20 puntos contra el anterior intendente macrista. Con este último resultado, se rompió una tradición electoral en Quilmes: por primera vez desde la vuelta de la democracia, la ciudad es gobernada por una fuerza política distinta que la del oficialismo nacional, además de ser la primera y única intendenta reelecta y la más votada en la historia del distrito".
"Por estas razones de representación de modelos de gestión que obtienen acompañamiento de nuestros vecinos, solicitamos a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que en la boleta de la tercera sección electoral figuren las fotos de los tres primeros candidatos, de lo que hay antecedentes varios en todas las fuerzas políticas", añadió.
No obstante, la intendenta contó que "ante la negativa de la Junta, presentamos una medida cautelar que fue excusada como una papa caliente, dilatándose la resolución definitiva, por lo que aún no tenemos boleta seccional oficializada para dar a conocer entre nuestros vecinos a todos los candidatos y candidatas que la integran. Faltando apenas 21 días para la elección del 7 de septiembre, anuncio que desistimos de nuestro legítimo pedido de que figure la foto que representa a Quilmes en la boleta de la tercera sección electoral".
Asimismo, expresó que "en el desafío que tenemos por delante para enfrentar a Milei, debemos considerar la baja participación que se viene registrando en todo el país, sumado a cambios en los lugares de votación que agrega confusión al electorado".
Finalmente, Mayra Mendoza lanzó: "Me conduce Cristina Fernández de Kirchner, me guía un proyecto colectivo. Nunca me voy a dejar llevar por el protagonismo mediocre y el individualismo".