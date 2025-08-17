Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de agosto de 2025 PUJA

Roberto Cachanosky, la apuesta que busca pelearle el voto liberal-libertario a Espert

Aunque ya era un rumor que recorría distintos ámbitos políticos y partidarios, hoy se confirmó que el economista a Roberto Cachanosky será candidato a diputado nacional. Será acompañado por la concejal del distrito Escobar, Griselda Romariz y el presidente del partido, Hugo Bontempo.

