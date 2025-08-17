Roberto Cachanosky, la apuesta que busca pelearle el voto liberal-libertario a Espert
Aunque ya era un rumor que recorría distintos ámbitos políticos y partidarios, hoy se confirmó que el economista a Roberto Cachanosky será candidato a diputado nacional. Será acompañado por la concejal del distrito Escobar, Griselda Romariz y el presidente del partido, Hugo Bontempo.
Pese a haber mostrado señales de cercanía, Roberto Cachanosky optó por ser parte de la oferta que complementa la opción liberal en estas elecciones legislativas. De esta manera, el académico competirá en las elecciones del próximo 26 de octubre por el partido Unión Liberal de la Provincia de Buenos Aires, que este domingo oficializó su lista de candidatos a Diputados Nacionales ante el Juzgado Federal.
"De larga trayectoria académica y manteniendo una postura abiertamente liberal desde hace décadas, será acompañado por la concejal del distrito Escobar, Griselda Romariz y el presidente del partido, Hugo Bontempo", informaron desde el espacio.
Cachanosky competirá por el mismo electorado contra José Luis Espert, que encabezará la nómina del oficialista del Frente La Libertad Avanza. Por eso, se espera que esta candidatura implique un choque directo y un fuerte debate entre ambas figuras.