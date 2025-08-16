16 de agosto de 2025
ATENCION
Cuál es el nuevo requisito para renovar la visa para ingresar a Estados Unidos
La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y confirmada por la Embajada de EE.UU en Argentina a través de sus redes sociales. Se trata de una disposición global, que alcanza a todos los países.
A partir del 2 de septiembre de 2025, quienes soliciten una visa de no inmigrante para Estados Unidos —ya sea por primera vez o en el marco de una renovación— deberán presentarse a una entrevista personal con un funcionario consular.
Vale aclarar que esta medida no impactará en las negociaciones bilaterales que lleva adelante el gobierno argentino para que el país regrese al Programa Visa Waiver, el régimen que permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa consular.
En ese sentido, para las personas que quieran realizarla por primera vez o renovar su visa, los interesados deberán asistir a una entrevista presencial en la Embajada o Consulado de EE.UU.
El Departamento de Estado aclaró que habrá algunas excepciones. No requerirán entrevista presencial:
-Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, G-1 a G-4, C-3, NATO-1 a NATO-6, TECRO E-1).
-Menores de 14 años y mayores de 79, en la mayoría de los casos.
-Personas que renueven una visa B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa —o un permiso de cruce fronterizo en el caso de ciudadanos mexicanos— dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, siempre que al momento de la emisión de la visa anterior tuvieran al menos 18 años.
-Sin embargo, incluso en estos casos, los funcionarios consulares se reservan el derecho de requerir una entrevista según cada situación particular.
Los solicitantes deberán además cumplir con ciertas condiciones, como:
-Presentar su solicitud en el país de residencia o nacionalidad.
-No haber recibido nunca una denegación de visa, salvo que haya sido posteriormente superada.
-No tener inelegibilidades aparentes o potenciales.