Volver | La Tecla Nacionales 16 de agosto de 2025 ATENCION

Cuál es el nuevo requisito para renovar la visa para ingresar a Estados Unidos

La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y confirmada por la Embajada de EE.UU en Argentina a través de sus redes sociales. Se trata de una disposición global, que alcanza a todos los países.

Compartir