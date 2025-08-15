Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2025 GRAVE

Investigación por daños en la infraestructura del Hospital Evita de Lanús

El Hospital Evita de Lanús sufrió daños en su infraestructura por un hecho de vandalismo que obligó a suspender áreas clave de atención, mientras se investiga lo ocurrido y se trabaja para restablecer el servicio.

