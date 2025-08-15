15 de agosto de 2025
GRAVE
Investigación por daños en la infraestructura del Hospital Evita de Lanús
El Hospital Evita de Lanús sufrió daños en su infraestructura por un hecho de vandalismo que obligó a suspender áreas clave de atención, mientras se investiga lo ocurrido y se trabaja para restablecer el servicio.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que en la madrugada del viernes 15 de agosto, en vísperas del fin de semana largo, se registró un acto de vandalismo en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús, lo que afectó el funcionamiento de áreas sensibles del establecimiento.
El personal de guardia detectó una anomalía en las instalaciones y verificó que las cañerías de desagote del segundo piso habían sido dañadas. Esto provocó filtraciones hacia el primer piso y la planta baja, debido a que las canillas del segundo piso quedaron sin posibilidad de drenaje.
Como consecuencia, resultaron afectadas salas de atención, espacios de internación y equipamiento recientemente instalado, lo que obligó a suspender temporalmente el uso de sectores clave para la atención de pacientes durante el fin de semana largo.
El Ministerio indicó que se iniciaron las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento del hospital. Además, se dio intervención a las autoridades correspondientes para investigar lo ocurrido e identificar a los responsables.
Se informó también que se está revisando el material registrado por la red de cámaras de seguridad interna del establecimiento para avanzar con las acciones legales pertinentes.