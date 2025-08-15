15 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Bullrich confirmó su candidatura y comienza la danza de nombres por su reemplazo
Diversos nombres circulan como posibles sucesores en el Ministerio de Seguridad Nacional tras la confirmación de Patricia Bullrich como candidata al Senado.
Tras la confirmación de la postulación de Patricia Bullrich al Senado en las elecciones de 2025 generaron especulaciones sobre quién podría sucederla al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. En este sentido, distintos nombres surgieron como posibles reemplazos, todos alineados con las políticas de La Libertad Avanza (LLA) y la gestión actual en seguridad.
Entre los principales candidatos se encuentra Alejandra Monteoliva, actual Secretaria de Seguridad Nacional, con experiencia como exministra de Seguridad de Córdoba durante la crisis policial de 2013 y trabajo como consultora en Centroamérica, incluyendo la implementación del denominado “Modelo Bukele” en El Salvador. Su cercanía a Bullrich y su enfoque en la lucha contra el narcoterrorismo la posicionan como una candidata para dar continuidad a las políticas actuales.
Otro nombre destacado es Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y miembro del PRO, considerado una posible elección del presidente Javier Milei. Su experiencia en gestión pública y su alineación con el PRO lo convierten en un perfil de consenso para mantener la alianza con sectores de Juntos por el Cambio.
Lucía Carrasco, mencionada como candidata emergente dentro del entorno de LLA, se distingue por su profesionalismo en gestión pública, mientras que Luis Petri, actual ministro de Defensa y excompañero de fórmula de Bullrich en 2023, aporta experiencia política y conocimiento en seguridad y defensa. Ramiro Anzit Guerrero, director Nacional de Inteligencia Criminal y responsable de la "Ley Antimafia", y Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, completan la lista de opciones con perfiles técnicos y de gestión comprobada.
El eventual reemplazo de Bullrich dependerá de las negociaciones internas dentro de LLA y con aliados del PRO, con el objetivo de preservar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad fronteriza. Mientras tanto, Bullrich continúa liderando el Ministerio de Seguridad Nacional con el respaldo del presidente Milei, sin confirmar su candidatura al Senado.