Avance médico: el Alzheimer podrá ser diagnosticado a partir de un análisis de sangre

Con la disponibilidad de nuevos tratamientos para personas con signos tempranos de la enfermedad, crece la necesidad de pruebas accesibles y rentables que permitan un diagnóstico más precoz.

