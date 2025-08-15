Volver | La Tecla Nacionales 15 de agosto de 2025 ECONOMIA

Subieron los encajes realizados por los depósitos comunes de inversión: qué impacto tendrá en las billeteras virtuales

Entre las medidas que tomó el Gobierno para intentar absorber los pesos que se liberaron luego de la última licitación de deuda, en la que solo se refinanció el 60% de los vencimientos, el Banco Central (BCRA) tomó esa decisión en las últimas horas.

Compartir