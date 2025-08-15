Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2025 LEGISLATIVAS

Mar del Plata: el número que puede definir el tablero en el Concejo Deliberante

En General Pueyrredon, el piso para ingresar al Concejo es del 8,33% de los votos. Con 16 listas oficializadas, la fragmentación puede abrirle la puerta a fuerzas menores o dejar afuera a espacios con peso intermedio.

