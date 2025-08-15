Volver | La Tecla Nacionales 15 de agosto de 2025 POLÉMICA

El juez Kreplak le respondió Milei y le recordó que tiene "obligación de no interferir"

El juez federal a cargo de la investigación por las muertes por fentanilo contaminado habló tras el comunicado de la Vocería Presidencial. Asimismo, pidió: "Respeto por las víctimas y las instituciones".

Compartir