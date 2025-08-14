Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Con la presencia de Abad, Nuevos Aires se reunió en el Melany

La lista que encabezan Gabriela Azcoitía y Ariel Martínez Bordaisco realizó un acto en el centro marplatense. Con la asistencia de referentes de la UCR y de fuerzas del frente, el espacio dio un golpe sobre la mesa en la carrera electoral. “Hay valores que no se negocian”, subrayó la periodista.

