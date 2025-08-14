14 de agosto de 2025
Con la presencia de Abad, Nuevos Aires se reunió en el Melany
La lista que encabezan Gabriela Azcoitía y Ariel Martínez Bordaisco realizó un acto en el centro marplatense. Con la asistencia de referentes de la UCR y de fuerzas del frente, el espacio dio un golpe sobre la mesa en la carrera electoral. “Hay valores que no se negocian”, subrayó la periodista.
(Vía La Tecla Mar del Plata)
En un teatro Melany colmado, Nuevos Aires buscó enviar una señal de fuerza política a menos de tres semanas de las elecciones bonaerenses. Con la presencia de dirigentes radicales, referentes de los espacios que integran la alianza y militantes de distintos barrios de General Pueyrredon, el acto se consolidó como una de las principales muestras de músculo territorial del espacio en la campaña.
Gabriela Azcoitía, cabeza de lista, puso el acento en la defensa de principios y en su vínculo con lo público, más allá de las banderas partidarias. “No soy radical, pero siempre tuve un compromiso con lo público. Hay valores que no se negocian. Hay que escuchar para transformar”, dijo, en un discurso que combinó cercanía con la ciudadanía y un llamado a recuperar la confianza en la política.
Por su parte, Ariel Martínez Bordaisco, segundo en la boleta y referente radical, destacó la tradición de protagonismo de su partido en contextos complejos y la vocación de liderazgo del espacio. “El radicalismo siempre dio la cara en los momentos complejos. Nos convoca una idea, una historia, una identidad, pero sobre todo un compromiso: por Mar del Plata. Este espacio no vino para ser espectador, vino para liderar. Venimos a escribir historia grande”, remarcó.
Por otro lado, Maximiliano Abad, senador nacional y uno de los referentes más influyentes del radicalismo bonaerense, proyectó la mirada más allá de esta elección y apuntó al 2027: “Vamos a liderar y conducir los destinos de Mar del Plata en 2027. Como militante radical, siento orgullo por la historia de nuestro partido. Los partidos políticos tienen que representar valores y tener apertura: eso es la lista que encabeza Gabriela y Ariel”.
Con boleta corta en General Pueyrredon y en un escenario de alta fragmentación electoral, Nuevos Aires apuesta a diferenciarse con un discurso que mezcla identidad partidaria, renovación de liderazgos y un mensaje de proximidad con el vecino.
El acto en el Melany funcionó como un gesto de cohesión interna y como un mensaje al electorado: el espacio busca posicionarse no solo como una opción competitiva en septiembre, sino como un proyecto de poder para los próximos años.