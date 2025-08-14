Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2025 MEDIDA

Argentina aprieta el cinturón monetario: bancos obligados a depositar o comprar bonos para frenar al dólar

Tras una subasta de deuda que salió mal y dejó 6 billones de pesos “sueltos” en el mercado, el Banco Central de Argentina (BCRA) implementa desde el lunes 18 de agosto una medida clave: los bancos deben depositar su dinero excedente en el BCRA o usarlo para comprar bonos del Estado. El objetivo es absorber esa liquidez extra para evitar que el dólar se dispare y la inflación se acelere, en un contexto de tensiones económicas.

