Bombos, motosierras y disfraces de león en la previa del acto de Milei en La Plata

JUSTICIA ELECTORAL

Se realizó la audiencia de boletas para el 7 de septiembre y se espera la oficialización Participaron más de cien apoderados de las agrupaciones que competirán a nival seccional y distrital. La Junta debe ahora aprobar los modelos y decidir sobra algunas objeciones por coincidencia de color. Entre alianzas partidos y agrupaciones distritales hay más de 2400 boletas.