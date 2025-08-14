Bombos, motosierras y disfraces de león en la previa del acto de Milei en La Plata
Militantes libertarios y dirigentes de la alianza entre LLA y el PRO llegan al Club Atenas, sobre calle 13, para presenciar el acto en el que el Presidente lanzará a los candidatos bonaerenses de ese frente. Sebastián Pareja, presente. También hablará Karina Milei.
Con bombos, trompetas, disfraces de león, motosierras en miniatura, pancartas contra el kirchnerismo, alguna cabellera muy parecida a la del Presidente y hasta un robotito, militantes libertarios confluyen en las inmediaciones del Club Atenas, de La Plata, donde Javier Milei lanzará formalmente la campaña de los candidatos bonaerenses de la alianza La Libertad Avanza.
Muchos jóvenes, pero también adultos de edad bastante avanzada, aguardan con expectativa la llegada del mandatario, que pronunciará un discurso frente a los militantes en la sede del club ubicado sobre la avenida 13, entre 58 y 59, de la capital bonaerense. Un territorio hostil, hasta ahora, al gobierno libertario, ya que la ciudad de las diagonales es sede del gobierno provincial, a cargo de Axel Kicillof, y también el intendente Julio Alak es peronista.
“La expectativa siempre es alta cuando nos acompaña el presidente de la Nación”, dijo el presidente y armador de LLA en territorio bonaerense, Sebastián Pareja. “En este caso, estamos haciendo el lanzamiento formal de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Estamos ocupándonos de la campaña para tratar de llegar al vecino con las ideas que tenemos para proponerle, y sobre todo con la mirada que tenemos del pasado inmediato y el presente que tenemos a partir de de los gobiernos kirchneristas.”
Pareja es uno de los dirigentes que arribaron temprano para participar del acto.
Reproduciendo la polémica foto que Milei se tomó en La Matanza con los postulantes provinciales del espacio libertario, varios militantes llevaron pancartas con la leyenda “Kirchnerismo Nunca Más” o variaciones de ella; estas dos últimas palabras reproduciendo el aspecto de las que figuran en la portada del libro que lleva ese título, y que recoge el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
“Acá es kirchnerismo nunca más”, ratificó Leila Gianni, oriunda de La Matanza y candidata a concejal por la alianza LLA, luego de haber militado en el Frente de Todos (FdT) durante el gobierno de Alberto Fernández. “Por eso decimos kirchnerismo o libertad. Es hora de que los bonaerenses, este 7 de septiembre, despierten y decidan romper las cadenas de sometimiento a años de decadencia y miseria.”
Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli, artífices, por el lado del PRO (Propuesta Republicana), del acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para conformar la alianza electoral en la provincia, arribaron sobre las 18. “Nosotros estamos acompañando lo que la sociedad nos pide”, dijo Santilli, que, según todo indica, será candidato a la reelección por el frente. “La sociedad nos pide un cambio, ese cambio lo lidera Javier Milei y nosotros estamos acompañando.”
Otros dirigentes del PRO que arribaron al Club Atenas son Walter Lanaro, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi.
José Luis Espert, que también recaló en el PRO pero luego se pasó a LLA y que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales del frente libertario, asimismo se hizo presente en el lugar.
También participa otro que dio el salto del amarillo al violeta: el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, primer candidato a senador de la alianza por la primera sección electoral.
El alcalde de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, también es de la partida. Primer candidato en la Quinta, dijo que la principal preocupación del espacio es ver cómo ganarle a “un gobierno que defiente a los delincuentes” (en referencia a la administración de Kicillof).