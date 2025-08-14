Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2025 DIEGO VALENZUELA

“Hay que dejar el gasto público y la suba de impuestos”

El candidato a Senador de La Libertad Avanza por la Primera sección recorrió Merlo junto a Eduardo Varela, expuso el fracaso del Parque Industrial, criticó las tasas locales, dialogó con comerciantes y ponderó el camino económico del Gobierno nacional, con críticas al kirchnerismo.

