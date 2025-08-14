14 de agosto de 2025
JUSTICIA
Dónde cumplirá su condena Contardi, exmarido de Julieta Prandi
La Justicia definió el lugar de detención del empresario, Claudio Contardi que fue encontrado culpable por el abuso sexual y violencia de género contra su ex pareja, Julieta Prandi.
En las últimas horas se confirmó que Claudio Contardi, la ex pareja de Julieta Pradi, fue trasladado a La Plata tras ser condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Zárate – Campana a 19 años de prisión.
Voceros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron al medio 0221.com.ar que el empresario gastronómico fue derivado a la Alcaidía Departamental N°3 "Roberto Pettinato" de Melchor Romero, donde también cumplen su condena los tristemente célebres rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
Vale recordar que desde su condena, Claudio Contardi fue trasladado con esposas y custodia policial a la DDI de Campana, donde quedó alojado hasta tarde del miércoles cuando dispusieron que ocupe una comisaría 5ta de Escobar.
En el fallo los magistrados consideraron que el empresario, además de violarla, le generó un grave daño psicológico a la modelo y ordenaron su inmediata detención. Su abogado defensor Claudio Nitzcamer fue reemplazado inmediatamente por Fernando Sicilia.
"La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”, dijo el letrado en diálogo con la prensa.
Por su parte, Prandi no llegó a la audiencia y se enteró del veredicto cuando estaba arribando al palacio judicial. Sí fueron testigos su familia, el fiscal a cargo de la acusación y la psicóloga de la modelo.
“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro, gracias a ustedes, voy a poder verlo”, dijo la también conductora en diálogo con la prensa luego de la condena.