14 de agosto de 2025 JUSTICIA

Dónde cumplirá su condena Contardi, exmarido de Julieta Prandi

La Justicia definió el lugar de detención del empresario, Claudio Contardi que fue encontrado culpable por el abuso sexual y violencia de género contra su ex pareja, Julieta Prandi.

