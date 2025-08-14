Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2025 INFO IMPORTANTE

Cuidado con las papas fritas: su consumo frecuente puede provocar diabetes

Un estudio publicado en ScienceDaily revela que este alimento eleva significativamente el riesgo de la enfermedad, destacando el impacto de los métodos de preparación en la salud.

